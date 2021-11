Rugby: Peroni Top10, rinviato per Covid match tra Mogliano e Valorugby Emilia

18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov. - (Adnkronos) - La Commissione Organizzatrice Gare della Federugby ha ricevuto e accolto richiesta di posticipo dell'incontro tra il Mogliano Rugby 1969 e Valorugby Emilia, valido per l'ottava giornata del Peroni Top10 ed in programma domenica 21 novembre alle ore 15, a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 registrati in data odierna all'interno del gruppo squadra del Mogliano Rugby 1969. L'incontro, in osservanza dei protocolli vigenti, è rinviato alla prima data utile.