Montagna: con Airbnb si scia per primi a Courmayeur dormendo in suite più alta d'Europa

Roma, 18 nov. (Labitalia) - Se siete tra coloro che hanno passato l'ultimo inverno a guardare con nostalgia le piste innevate, sognando di poter indossare sci e scarponi, questa è l'occasione giusta per voi. Per celebrare l'avvio della nuova stagione sciistica, grazie alla collaborazione con Skyway Montebianco e Courmayeur Mont Blanc Funivie, Airbnb darà a due sciatori l'opportunità unica di essere i primi a scendere dalle piste di Courmayeur, vivendo l'emozione della prima sciata dell'anno in completa solitudine, ad impianti ancora chiusi. E non solo. A completare l'esperienza, una notte indimenticabile da trascorrere nella suite su Airbnb più alta d'Europa, a 3.500 metri di altezza: la Suite Skyway Monte Bianco, nella stazione di Punta Helbronner. Secondo i dati Airbnb, la suite più alta di tutta Europa, tra quelle disponibili sulla piattaforma, è proprio la Suite Skyway Monte Bianco, raggiungibile unicamente grazie alla funivia con vista a 360 gradi che collega Courmayeur alla futuristica stazione di Punta Helbronner, caratterizzata da una spettacolare terrazza circolare dalla quale è possibile ammirare il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso e il Grand Combin.

La Suite Skyway Monte Bianco, accessibile anche a persone con mobilità ridotta e arredata con elementi di design come la lampada da terra Akari di Vitra, la coppia di Easy-chairs progettate da Alvar Aalto, le sedute di Arflex e il tappeto Kilim di Amini, è stata studiata per dare risalto all'elemento protagonista della stanza: la vetrata di quasi 50 metri quadrati che incornicia il Monte Bianco. Sarà il luogo perfetto in cui riposarsi dopo la prima intensa giornata dell'anno sulle piste e sarà disponibile per il pernotto unicamente la notte del 27 novembre, prima giornata di apertura degli impianti sciistici. Inclusa nel soggiorno, anche l'opportunità di inaugurare le piste di Courmayeur: solo per i due ospiti Airbnb, infatti, il 27 novembre gli impianti di risalita di Courmayeur apriranno un'ora prima dell'apertura ufficiale, portandoli in quota e lasciando loro l'onore e l'emozione unica di una sciata in solitaria sulle piste, come racconta Federica Brignone, campionessa del mondo di sci alpino e host della Suite Skyway Monte Bianco per Airbnb.

“Come professionista, mi è capitato spesso di sciare sulle piste di Courmayeur completamente vuote, con alle spalle lo spettacolo del Monte Bianco. È un'esperienza incredibile che mi emoziona tutte le volte e sono estremamente felice che con Airbnb due viaggiatori possano vivere le mie montagne in un modo così unico ed esclusivo”, racconta Federica Brignone, campionessa del mondo di sci alpino, medaglia olimpica e prima donna in Italia ad aver vinto la Coppa del mondo generale.