Lombardia: UniCredit aderisce a 'Minibond' di Finlombarda a supporto pmi

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - UniCredit ha aderito all'iniziativa 'Minibond' di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, per supportare la realizzazione dei piani di investimento delle aziende lombarde attraverso l'accesso al mercato dei capitali. L'iniziativa si rivolge alle imprese di qualunque dimensione (con la sola eccezione delle micro imprese) con una sede legale o una sede operativa in Lombardia, che intendono finanziare i propri piani di investimento in Italia e all'estero attraverso l'emissione di minibond con durata che va dai 3 ai 10 anni e importo minimo di un milione di euro, che potranno essere sottoscritti da Finlombarda per una quota fino al 40% del valore complessivo in emissione e per un importo non superiore a 5 milioni di euro e per la restante quota dalla banca.

Parte del plafond dell'iniziativa, pari a 50 milioni di euro, è dedicata alle imprese che adottano comportamenti sostenibili in ambito ambientale, sociale e relativamente al proprio modello di governance (Esg). "Abbiamo aderito con entusiasmo all'iniziativa Minibond promossa da Finlombarda, ben consapevoli di quanto sia importante sostenere i piani di investimento delle aziende attraverso forme alternative di finanziamento"afferma Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit.

Soddisfatto Giovanni Rallo, direttore Generale di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia. "Con il convenzionamento di UniCredit si amplia il numero di investitori istituzionali che insieme a noi supportano lo sviluppo del sistema imprenditoriale lombardo. Ad oggi sono otto le imprese lombarde finanziate con Minibond per un valore complessivo di investimenti a favore del territorio pari a 60 milioni di euro".