Lavoro: Grillo, 'è ora che la settimana a quattro giorni sia al centro del dibattito'

18 novembre 2021 a

a

a

Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Tra aprile e giugno 2021, secondo le rilevazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono registrate 485.000 dimissioni su un totale di 2,6 milioni circa di contratti cessati. La quota di abbandono volontario sul totale degli occupati ha superato il 2% per la prima volta da anni, a livelli non lontani da quelli degli Stati Uniti. A fronte di questa tendenza, e guardando ai dati Istat che ci dicono che abbiamo più di 300mila disoccupati rispetto al pre-pandemia, è ora che la settimana lavorativa di 4 giorni sia al centro del nostro dibattito politico". Lo scrive Beppe Grillo nel suo blog in un post intitolato '4 giorni posson bastare'.

"Nel 1930 Keynes scriveva che nel 2030 la più grande sfida che avrebbe avuto l'umanità sarebbe stata quella di occupare il proprio tempo libero, lavorando 3 ore al giorno e favorendo così il progresso verso una società migliore e libera dal lavoro -spiega Grillo-. Oggi, grazie alla tecnologia possiamo farlo, con una soluzione concreta: ridurre la settimana lavorativa e liberare il tempo per altre attività più adatte a quella che potremmo finalmente chiamare vita".