Il Salone dell'automobile di Los Angeles annuncia i vincitori dei premi "THE ZEVAS"

- Vincitori del premio inaugurale selezionati dal pubblico

I veicoli a emissioni zero più popolari in vendita o in pre-ordine

Festeggiamenti ZEVAS 2021 mercoledì 17 novembre presso l'AutoMobility di Los Angeles

LOS ANGELES, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), il principale evento in presenza dedicato all'industria automobilistica e al lifestyle, ha comunicato oggi i vincitori del programma inaugurale di premi per i veicoli a zero emissioni - THE ZEVAS™ - supportato da Electrify America, la principale rete di ricarica ultrarapida CC degli Stati Uniti. I vincitori sono stati scelti dal pubblico attraverso due turni di votazione che si sono svolti questo autunno.

Sono stati selezionati nove vincitori da un gruppo iniziale di oltre 90 veicoli a emissioni zero (ZEV) che soddisfano gli standard della California e possono essere acquistati o pre-ordinati. Migliaia di appassionati, influencer, acquirenti e amanti di automobili di Los Angeles e di altri Paesi hanno votato per i vari vincitori di quest'anno, che rappresentano sia marchi tradizionali che entusiasmanti start-up.

I vincitori dello ZEVAS 2021 sono:

I vincitori e i finalisti di THE ZEVAS saranno premiati in presenza durante l'AutoMobility LA, LA Auto Show's media and industry days, in occasione di un evento speciale organizzato da Alex Guberman, creatore e host di E for Electric, un canale YouTube dedicato alle auto elettriche, che si terrà mercoledì 17 novembre al Convention Center di Los Angeles.

"La nostra straordinaria comunità di appassionati di auto e i visitatori del LA Auto Show hanno contribuito allo straordinario successo di THE ZEVAS con migliaia di voti per premiare i vincitori di quest'anno", ha dichiarato Lisa Kaz, proprietaria e CEO del Salone dell'automobile di Los Angeles. "L'introduzione di questo programma di premiazione, unico nel suo genere, ha completamente superato le nostre aspettative grazie al supporto di Electrify America e dei nostri partner dell'industria automobilistica. Questo settore è in rapida evoluzione verso l'elettrificazione e il Salone dell'automobile di Los Angeles è entusiasta di mostrarlo e festeggiarlo durante il ricevimento per gli ZEVAS organizzato nel Salone stesso".

Alcuni dei veicoli a cui è stato assegnato il premio ZEVAS saranno esposti e disponibili per i test drive durante il Salone dell'automobile di Los Angeles 2021, che aprirà al pubblico venerdì 19 novembre e durerà fino al 28 novembre presso il Convention Center della città. Il LA Auto Show di quest'anno presenterà una nuovissima pista di prova al coperto, supportata da Electrify America, nella quale i visitatori potranno confrontare i nuovi veicoli elettrici (EV) in un unico e pratico spazio. Il percorso di 55.000 metri quadrati sarà ospitato all'interno del Padiglione Sud insieme alle auto esposte di molte case automobilistiche nuove o già affermate. All'esterno del Convention Center di Los Angeles, Electrify America fornirà anche stazioni di ricarica per i partner del settore automobilistico del Salone dell'auto della città. La registrazione per i test drive sulla pista per i veicoli elettrici si svolgerà in loco nel Padiglione Sud; i turni saranno assegnati in base all'ordine di arrivo.

I biglietti sono ora in vendita su laautoshow.com/ticket. Nei prossimi giorni saranno annunciate ulteriori attività ed esperienze.

Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA e il LA Auto Show, comprese le credenziali dei media e del settore, visitare i siti web: www.AutoMobilityLA.com e www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA e il Salone dell'Automobile di Los Angeles saranno gestiti in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza previsti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles. Per accedere al Salone, oltre alla mascherina, sarà necessario un certificato di vaccinazione o un test COVID negativo effettuato entro 72 ore prima dell'arrivo presso il LA Convention Center. Per chi desidera effettuare test in loco, saranno disponibili test rapidi. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza del LA Auto Show, visitare il sito web: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) è il primo grande Salone dell'automobile nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli spettacoli più influenti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l'innovazione del settore, sinonimo di California. La fiera è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, il Salone dell'automobile di Los Angeles contribuisce con diverse centinaia di milioni di dollari all'economia locale, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il Convention Center di Los Angeles. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Porte aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull'esposizione, segui il programma del Salone dell'automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

Informazioni su THE ZEVAS THE ZEVAS™ sono i premi ufficiali per i veicoli elettrici del Salone dell'automobile di Los Angeles, la vetrina principale della nazione per i nuovi veicoli a emissioni zero (ZEV). Lanciato nel 2021, questo programma di award offre riconoscimenti agli ZEV disponibili per l'acquisto o il pre-ordine in varie categorie. Per maggiori informazioni su THE ZEVAS, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

Informazioni su Electrify AmericaElectrify America LLC, la più grande rete di ricarica rapida open CC negli Stati Uniti, investirà 2 miliardi di dollari in 10 anni in infrastrutture per veicoli a emissioni zero (ZEV), istruzione e accesso. L'investimento consentirà a milioni di americani di scoprire i vantaggi dei veicoli elettrici e di supportare la creazione di una rete nazionale di stazioni di ricarica pratiche e affidabili in luoghi di lavoro, comunità e autostrade. Electrify America prevede di disporre di oltre 1.800 stazioni di ricarica totali con oltre 10.000 caricatori negli Stati Uniti e in Canada entro la fine del 2025. Durante questo periodo, l'azienda estenderà la sua presenza in 49 Stati e nel Distretto della Columbia, mantenendo il proprio impegno a sostenere l'aumento dell'adozione di ZEV con una rete completa, tecnologicamente avanzata e attenta alle esigenze del cliente.

Electrify America si è aggiudicata il premio "2020 EV Charging Infrastructure Best-in-Test" di umlaut, una società indipendente di test e convalida, come pubblicato su Charged Electric Vehicles Magazine, sottolineando l'accessibilità del marchio e la perfetta esperienza del cliente. Electrify America Electrify Home® offre ai consumatori soluzioni di ricarica domestiche con opzioni di installazione flessibili. Electrify Commercial® fornisce soluzioni esperte ad aziende che desiderano sviluppare programmi di ricarica per veicoli elettrici. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.electrifyamerica.com e media.electrifyamerica.com

