Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Patuanelli dice che Italia Viva sarebbe uscita dal campo riformista per andare a destra. Se chiedessimo a lui a che campo appartiene ti risponderebbe 'non posso rispondere, non ho campo'". Così il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su twitter.