Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Due anni fa il lancio alla Leopolda, oggi la Camera approva il Family act. Da una proposta di Italia Viva a legge dello Stato. Grazie al lavoro della ministra Elena Bonetti e di tanti colleghi, un passo in avanti per un Paese in cui non si debba scegliere tra lavoro e famiglia". Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera.