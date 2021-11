Covid: Ricci (Ali), 'sindaci riformisti d'accordo su rigore, evitare futuri lockdown'

18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov (Adnkronos) - "I Sindaci riformisti sono per il rispetto delle regole e per il massimo rigore, dobbiamo mettere in sicurezza le nostre città per evitare nuove chiusure e nuovi lockdown". Lo dice Matteo Ricci, presidente nazionale Ali e coordinatore dei sindaci Pd.

"Se guardiamo all'Europa, l'Italia è il paese che ha risposto meglio alla pandemia grazie alle misure adottate, e questo ce lo dicono i dati. Di fronte a questa impennata dei contagi, sappiamo bene qual è l'unica strada percorribile che può evitare nuove crisi sanitarie ed economiche -prosegue Ricci-. I richiami al vaccino sono fondamentali come lo sono tutte quelle misure di massimo rigore che possano evitare al virus di circolare liberamente, e che se servono vanno portate avanti per il bene collettivo”.