18 novembre 2021 a

a

a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Oggi in Senato Centrodestra ed Italia Viva hanno mandato sotto il governo su tre emendamenti. Non so se sia un messaggio e che messaggio sia, ma indebolire Draghi non ha comunque senso. #iostoconDraghi". Così Andrea Marcucci senatore Pd su twitter.