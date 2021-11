Covid: Fontana, 'vaccino anche in metro e supermercato con garanzie previste'

18 novembre 2021 a

a

a

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - "Cercheremo di estendere la possibilità di vaccinare nei luoghi dove c'è molta affluenza di persone, dove è più facile raggiungere il vaccinato. Ci saranno sempre tutte le garanzie che sono previste per questo genere di operazioni". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ospite a Rai Radio 1 replica alla possibilità che la terza dose possa essere fatta anche in supermercati o in alcune stazioni della metropolitana milanese.