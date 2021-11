Coni: Vezzali a Malagò, 'dipartimento sport ha sempre agito nel rispetto delle regole'

18 novembre 2021 a

a

a

Roma, 18 nov. - (Adnkronos) - "Il Dipartimento per lo Sport ha sempre agito in sintonia con le mie indicazioni e, soprattutto, in conformità con le leggi dello Stato, nel pieno rispetto delle regole, che rappresenta uno dei valori fondanti dello sport". Così in una nota la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali replica alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò al termine della seduta della Giunta Nazionale.

"Il Dipartimento per lo Sport, in merito alla definizione della pianta organica del Coni, ente pubblico, ha investito il Dipartimento della Funzione Pubblica che ha la competenza sul tema -aggiunge Vezzali-. Nella giornata di ieri la Funzione Pubblica ha rilasciato il proprio parere e il Dipartimento per lo Sport lo ha prontamente trasmesso al Coni invitandolo a proseguire con i conseguenti adempimenti, ferma la necessità del pubblico concorso, come previsto dalla Legge”.