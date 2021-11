Alleanza Assicurazioni cresce e accelera in protezione famiglie

18 novembre 2021 a

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Tra le conseguenze portate dalla pandemia di Covid-19 c'è la crescita della percezione del rischio e l'attenzione degli italiani verso la propria salute, tanto che per l'80% di essi è diventata l'assoluta priorità. Di pari passo è cresciuto anche il bisogno di protezione della salute propria e dei propri cari ed è aumentata la spesa out of pocket, cioè quella a carico del cittadino. La spesa sanitaria privata nel 2021, infatti, sarà pari a 35 miliardi stimata in crescita. La strategia principale per il 33% degli italiani, per far fronte alle spese out of pocket, è l'accumulo di liquidità1 e nel 2021 i premi assicurativi per salute beni e patrimonio peseranno solo per l'1,1% del pil contro la media europea del 2.8% (Germania 2.8%, Francia 2.7%, Spagna 2.3%).

Ed è in questo scenario che Alleanza Assicurazioni continua nel suo percorso di crescita che l'ha resa punto di riferimento delle famiglie italiane per risparmio, investimento, previdenza e protezione con una crescita significativa, in termini di raccolta premi totale, giunta a una raccolta premi pari a 4,6 miliardi di euro a settembre 2021, registrando +13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Cresce anche la raccolta premi Protection che a settembre 2021 si attesta a 202 milioni di euro, +35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un nuovo passo avanti nel segmento Protection è rappresentato da WSalute, l'innovativa offerta basata su più prevenzione, assistenza e cura per rendere la salute più accessibile a tutti.

WSalute mette a disposizione delle famiglie italiane un concierge, cioè un consulente salute dedicato che le aiuta nella ricerca e nella scelta delle strutture di eccellenza più adatte alle specifiche esigenze e le accompagna nella prenotazione di visite ed esami in tempi rapidi e con semplicità. Sono circa 2.500 le strutture mediche e 8.500 i centri odontoiatrici a cui le famiglie che sceglieranno WSalute potranno rivolgersi; strutture selezionate da Generali Welion e diffuse in tutta Italia. Tra questi anche Humanitas, Istituto Europeo di Oncologia, Gruppo San Donato e Policlinico Gemelli. Una soluzione che coniuga prevenzione, assistenza e cura per una sanità più accessibile e si inserisce nell'ambito del modello per famiglie e imprese Health&Welfare di Generali Country Italia.

Per Alleanza i dati continuano ad essere positivi come sottolinea Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni: “Negli ultimi 5 anni Alleanza ha registrato una crescita costante grazie a digitalizzazione della Rete, innovazione dell'offerta ed aumento nell'indice di soddisfazione dei nostri clienti. Forti degli ottimi risultati ottenuti nell'area Protezione Vita e Danni, vogliamo ribadire il nostro ruolo di assicuratore anche in un ambito molto sentito dalle persone, quello della protezione della Salute, che sta assumendo una crescente rilevanza sociale. Per questo nasce “WSalute”: desideriamo rendere la tutela della salute e il benessere accessibili e a portata di mano, grazie alla presenza capillare della nostra Rete unita all'accesso ad un network di strutture sanitarie di elevata qualità su tutto il territorio nazionale. Vogliamo così continuare a fare la nostra parte al fianco dei nostri clienti e delle comunità, perché siamo convinti, oggi più che mai, che sanità privata e sanità pubblica siano complementari e possano diventare un valore aggiunto per le famiglie italiane e fattore di sviluppo del settore assicurativo”.