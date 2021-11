Alitalia: Fico scrive e protesta con Draghi, 'non trasmesso documento chiesto da Parlamento'

18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Durante l'esame del decreto legge Infrastrutture, in particolar modo dell'articolo 7 relativo al passaggio da Alitalia a Ita, la presidente della commissione Trasporti della Camera aveva chiesto al ministro dei Trasporti la trasmissione della decisione della Commissione europea richiamata nello stesso provvedimento, relativa agli aiuti di Stato. Richiesta rimasta inevasa. Questo "le rappresento affinchè si possa per il futuro, sulla base dell'univoco quadro normativo sopra richiamato e nel rispetto delle esigenze di riservatezza poste dalla disciplina dell'Unione europea, dare seguito alle richieste di trasmissione documenti ed informazioni su procedimenti in materia di aiuto di Stato avanzate dagli organi parlamentari". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi visionata dall'Adnkronos.