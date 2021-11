250.000 volte una visione più nitida - Le lenti progressive biometriche offrono la visione più nitida nelle diverse direzioni di sguardo

18 novembre 2021 a

a

a

MONACO, Germania, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- I nostri occhi lavorano instancabilmente ogni giorno e sono costantemente in movimento, fino a 250.000 volte al giorno. Le lenti progressive biometriche di Rodenstock supportano l'occhio in ognuno dei 250.000 movimenti quotidiani e permettono la visione più nitida a tutte le distanze e in tutte le condizioni di luce.

Lenti progressive biometriche grazie all'innovativa tecnologia DNEye®.Una lente progressiva è una lente per occhiali che supporta la visione in modo continuo, a tutte le distanze visive. Il prerequisito per un'esperienza visiva nitida, nelle diverse direzioni di sguardo e a tutte le angolazioni, è l'adattamento personalizzato di una lente progressiva. Questo si ottiene con una misurazione individuale degli occhi che viene effettuata con l'aiuto di una tecnologia innovativa e all'avanguardia. A questo scopo, Rodenstock determina tutti i parametri rilevanti di ogni occhio con DNEye® Scanner e sviluppa un modello oculare biometrico individuale. Grazie a tecnologie brevettate, questi dati completi con oltre 7.000 punti di misurazione sono integrati nella costruzione di lenti progressive.

Le lenti progressive personalizzate di Rodenstock fanno la differenza.L'adattamento personalizzato delle lenti progressive al profilo del singolo occhio è decisivo per un buon supporto visivo. "Per molto tempo l'industria ottica ha esaminato l'occhio utilizzando unicamente un modello standard di occhio ridotto senza considerare i parametri oculari individuali di ciascun occhio. Attualmente, quasi tutte le lenti progressive sono realizzate secondo parametri oculari fissi che soddisfano solo una ridotta percentuale di persone in tutto il mondo. Questo ha portato il 98% dei portatori di lenti progressive ad utilizzare lenti che non si adattano precisamente ai loro occhi", dice il dottor Dietmar Uttenweiler, responsabile del settore Ricerca & Sviluppo e Marketing strategico delle lenti di Rodenstock.

La tecnologia DNEye® di Rodenstock, invece, offre un'esperienza visiva dinamica e naturale. Le lenti progressive biometriche, che si adattano con precisione all'occhio, permettono una visione più nitida da vicino e alle distanze intermedie fino al 40% e un incremento di 8,5° del campo di visione da vicino.

Il risultato: lenti biometriche progressive che corrispondono al profilo del singolo occhio fino all'esatto micrometro e forniscono una visione nitida durante ciascuno dei 250.000 movimenti oculari giornalieri, a tutte le distanze e in tutte le condizioni di luce.

A proposito di Rodenstock:Il gruppo Rodenstock è un produttore leader mondiale di lenti per occhiali di alta qualità. Con la filosofia "B.I.G. VISION® FOR ALL - Biometric Intelligent Glasses", il produttore di occhiali si distingue per un cambio di paradigma nelle lenti progressive individuali. Fondata nel 1877 e con sede a Monaco, in Germania, l'azienda impiega circa 4.900 persone in tutto il mondo ed è rappresentata da uffici commerciali e partner di distribuzione in più di 85 paesi. Rodenstock ha 14 impianti di produzione in 13 paesi.

Ulteriori informazioni sotto https://www.rodenstock.com/it/it/bigvisionforall.html

Venite a trovarci anche sufacebook.com/Rodenstock/www.youtube.com/RodenstockGroupwww.instagram.com/rodenstock_official/www.linkedin.com/company/rodenstock

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1691398/Rodenstock_Autumn2021.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1504727/Rodenstock_Logo.jpg