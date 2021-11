Covid: Brunetta, 'sì a green pass rafforzato per non vaccinati'**

18 novembre 2021 a

a

a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Sulla base di quello che hanno auspicato i governatori, cioè di applicare l'eventuale cromatismo, che si rendesse inevitabile, mi sembra una affermazione di grandissimo buon senso che punta alla fruizione del Paese e della socialità a chi ha fatto scelte di responsabilità e non a chi ha fatto solo scelte di egoismo. Se questo vuol dire tenere in vita interi settori non vedo ragioni per no adottare queste misure e io mi impegno in Cdm di affermare questi principi". Lo ha affermato il ministro per Pa Renato Brunetta intervenendo al Forum di Coldiretti.

"Un eventuale green pass rafforzato in funzione degli eventi di cui abbiamo notizie soprattutto in nord Europa dovrebbe andare in questa direzione" ha aggiunto commentando che nell'affrontare l'uscita dalla pandemia e la correlata campagna di vaccinazione, vedendo chi ancora non si vaccina "mi sembra che questo paese stia perdendo il buonsenso".

Dunque "certamente per gli irriducibili dovremo precludere loro la socialità dei luoghi esterni al mondo del lavoro: stadi, ristoranti, impianti di risalita, tempo libero e quant'altro. E' una minaccia alla loro libertà? Assolutamente no, è una difesa alla libertà di tutti gli altri, della libertà di lavoro e di impresa, anche per i giovani". Quindi, "per la pandemia dobbiamo tornare al buonsenso" ha concluso il ministro per la Pubblica amministrazione.