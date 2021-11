Zeiss partner di Selvatica e TEDxVarese dona 175 alberi in tributo ai 175 anni dalla sua Fondazione, compiuti il 17 novembre.

17 novembre 2021 a

(CASTIGLIONE OLONA, 17/11/2021) - Ascolto e osservazione attenta dei bisogni più sentiti sono i motori di un'importante iniziativa dell'azienda a favore dell'ambiente e del territorio varesino.

CASTIGLIONE OLONA, 17/11/2021 – Quando ZEISS venne fondata 175 anni fa da un sognatore di nome Carl Zeiss, nessuno avrebbe potuto immaginare quanto la curiosità, la passione per la precisione, la cura per uno sviluppo sostenibile e l'amore per la scienza avrebbero fatto crescere quella piccola officina. Mercoledì 17 novembre ricorrono i 175 anni del Gruppo ZEISS, oggi presente in tutto il mondo con oltre 34.000 dipendenti e attivo in quattro segmenti: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets.

Da quel 1846, tante sono state le pietre miliari entrate nella storia, tutte accomunate da profondi valori di fondo che ancora oggi guidano l'azienda. Fra questi l'ascolto attento e l'osservazione dei bisogni più sentiti hanno senza dubbio permesso a ZEISS di essere in prima linea nel fornire soluzioni utili e di valore alle comunità di riferimento, sia in termini di prodotti sia di servizi.

La partnership con Selvatica, un progetto no profit di piantumazione di alberi nel territorio di Varese, promosso da TEDxVarese in collaborazione con il Comune di Varese e Regione Lombardia per incoraggiare tutte le persone del territorio a pensare e agire in modi diversi e innovativi per mitigare il cambiamento climatico e migliorare il benessere sociale in questa fase storica, si inserisce proprio in questo contesto.

“La collaborazione con TEDxVarese, avviata mesi fa, ci ha consentito di entrare a far parte di un panel privilegiato di Partner dell'associazione per varie iniziative messe in campo, come quella della riforestazione di alcune zone della nostra provincia che ha subito catturato il nostro interesse” afferma Roberta Celin, Communication Manager di ZEISS Vision Care. “Siamo inseriti nel territorio varesino da oltre 40 anni e abbiamo riposto sempre molta attenzione alla comunità che ci circonda. La crescente sensibilità verso temi legati alla sostenibilità, non solo ambientale, ci vede quotidianamente impegnati in una riorganizzazione strategica dei nostri cicli produttivi e delle nostre attività, dove possiamo già annoverare diversi traguardi raggiunti. Questi 175 alberi sono un tributo al nostro anniversario, ma sono anche e soprattutto un passo di “restituzione” di tutto quello che il territorio ci dà, sia a livello aziendale, sia a livello personale, visto che molti dei nostri collaboratori risiedono qui. Per noi è quindi un onore contribuire all'iniziativa, come azienda profondamente radicata nella provincia.”

ZEISS Vision Care sarà presente alla conferenza stampa di lancio dell'iniziativa che si terrà martedi 16 Novembre presso la camera di Commercio di Varese. La piantumazione avverrà nelle settimane successive con il coinvolgimento dei propri collaboratori proprio per trasformare l'iniziativa in una presa di coscienza e coinvolgimento attivo di tutti sull'importanza di piccoli grandi gesti a favore dell'ambiente.

Fonte immagini: Archivio Zeiss

Contatti per la stampa:

DIFFERENT PR +39 02 8725221

Gianmarco Monterosso – [email protected]

Informazioni su ZEISS

ZEISS è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale, che opera nei settori dell'ottica e dell'optoelettronica. Nel precedente anno fiscale il Gruppo ZEISS ha generato ricavi per oltre 6,3 miliardi di Euro nei suoi quattro segmenti: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets (dati aggiornati al 30 settembre 2020).

Per i suoi clienti, ZEISS sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative per la metrologia industriale e la garanzia di qualità, per i microscopi usati nelle scienze biologiche e nella ricerca sui materiali e per le tecnologie medicali dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie nelle specializzazioni di oftalmologia e microchirurgia. Il nome ZEISS è conosciuto nel mondo anche come sinonimo di litografia ottica, strumento usato dall'industria dei chip per la produzione di componenti semiconduttori. La domanda di prodotti a marchio ZEISS quali lenti per occhiali da vista, lenti per foto e videocamere e binoculari è in crescita.

Grazie a un portfolio in linea con le future aree di crescita quali digitalizzazione, sanità e Smart Production e a un marchio forte, con le sue soluzioni ZEISS sta plasmando il futuro e promuovendo la costante evoluzione del mondo dell'ottica e dei campi correlati. ZEISS investe il 13% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo. Queste spese ingenti rappresentano una lunga tradizione presso ZEISS e sono allo stesso tempo un investimento per il futuro.

Con oltre 32.000 collaboratrici e collaboratori, ZEISS opera a livello mondiale in quasi 50 paesi con circa 30 stabilimenti produttivi, 60 sedi di distribuzione e assistenza e 27 centri di ricerca e sviluppo. La sede centrale dell'azienda, fondata a Jena nel 1846, si trova a Oberkochen in Germania. La Carl Zeiss Foundation, una delle più grandi fondazioni tedesche dedicate alla promozione della scienza, è il proprietario unico della holding Carl Zeiss SpA.

ZEISS Vision Care

ZEISS Vision Care è uno dei leader mondiali nella produzione di lenti per occhiali da vista e strumenti oftalmici. All'interno del segmento Consumer Markets questa area sviluppa e produce strumenti e soluzioni per l'intera catena di valore dell'ottica oftalmica, che vengono commercializzati in tutto il mondo con il marchio ZEISS.

