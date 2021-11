17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Ora sentiamo ancora più l'urgenza, tanto in Italia che in Europa, di affermare un polo liberaldemocratico, riformista ed europeista. Per salvare l'idea stessa di Unione Europea". Lo scrive su Facebook l'europarlamentare Iv Nicola Danti, commentando il passaggio dell'intervista a Marine Le Pen su Matteo Salvini e Giorgia Meloni.