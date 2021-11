17 novembre 2021 a

Torino, 17 nov. - (Adnkronos) - Novak Djokovic si qualifica per la semifinale delle Atp Finals di Torino da primo del gruppo verde. Il serbo supera in due set per 6-3, 6-2 il russo Andrey Rublev, in un'ora e nove minuti. Alle 21 in campo il norvegese Casper Ruud e il britannico Cameron Norrie.