Supermicro accelera la fornitura di cluster HPC per soluzioni IT totali con un ampio portafoglio di server, archiviazione, soluzioni di intelligenza artificiale e raffreddamento a liquido

- L'azienda fornisce cluster efficienti di grandi dimensioni da un portafoglio di oltre 30 sistemi GPU e soluzioni raffreddate a liquido pronte all'uso che supportano GPU fino a 350 Watt di CPU e 500 Watt

SAN JOSÉ, Calif., 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell'informatica ad alte prestazioni, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, sta espandendo la propria presenza sul mercato HPC per una vasta gamma di settori, innovando a livello di sistema e cluster. Con le sue soluzioni IT totali, Supermicro è in grado di fornire soluzioni complete a livello di rack più rapidamente e a costi inferiori non solo per le organizzazioni di ricerca scientifica, ma anche per i clienti aziendali in diversi settori come la produzione, life sciences e l'esplorazione dell'energia, alla luce della convergenza tra HPC e intelligenza artificiale.

Il nuovo server universale GPU consente ai clienti di scegliere le migliori configurazioni di CPU, GPU e switch per le proprie applicazioni e carichi di lavoro, incluse configurazioni a doppio processore che utilizzano il processore scalabile Intel Xeon di terza generazione o il processore EPYC™ AMD di terza generazione. Il sistema GPU universale consente agli amministratori di sistema di standardizzare i sistemi HPC/IA nei propri cluster per i carichi di lavoro desiderati su un'unica piattaforma versatile e flessibile. Questo sistema unico è stato ottimizzato per varie GPU, tra cui i nuovissimi acceleratori della serie AMD InstinctTM MI200 e le GPU NVIDIA A100. I sistemi Supermicro, come i sistemi SuperBlade® e BigTwin ®, sono ottimizzati per le applicazioni HPC, in cui densità, scalabilità e risparmio energetico sono fondamentali. Il server GPU universale con AMD™ Instinct, e acceleratori della serie MI200, sarà presentato presso lo stand 1117 di Supermicro in occasione dell'SC'21.

"Supermicro si impegna a fornire soluzioni IT complete composte da cluster HPC avanzati per i clienti che superano i tempi di consegna standard del settore sfruttando i nostri nuovi stabilimenti di produzione negli Stati Uniti e a Taiwan", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Ora possiamo fornire un gran numero di cluster raffreddati a liquido che utilizzano tecnologie informatiche all'avanguardia, consentendo ai clienti di operare rapidamente, riducendo i costi. Con la nostra iniziativa Made in the USA, oltre ad altri programmi, i clienti possono progettare sistemi HPC e IA ottimizzati per gli esatti carichi di lavoro che devono gestire. Inoltre, l'imminente sistema GPU universale fornirà ai clienti una varietà di sistemi completi con una scelta di tecnologie CPU, GPU e switch".

Mentre Supermicro continua a progettare efficientissimi sistemi di raffreddamento ad aria, il raffreddamento a liquido sta diventando una tecnologia necessaria per i server ad alte prestazioni, come Supermicro SuperBlade® e i server GPU che contengono le più recenti CPU e GPU. I nuovi stabilimenti di produzione di Supermicro sono attrezzati per la produzione di interi cluster raffreddati a liquido, testati su larga scala prima della spedizione al cliente.

"Continuiamo a lavorare con Supermicro per alcuni dei nostri sistemi HPC su larga scala per i nostri progetti di open science", ha dichiarato Matt Leininger, Responsabile Senior HPC presso il Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). "LLNL è leader nella ricerca di nuove tecnologie informatiche per ridurre i tempi di risoluzione delle applicazioni ad alta intensità numerica. Contiamo di instaurare un rapporto continuo con Supermicro".

Storicamente, Supermicro ha progettato e collaborato con i propri partner nella creazione dei sistemi HPC più efficienti dal punto di vista energetico attualmente disponibili. Di conseguenza, il Server di base MN-3 di Preferred Networks ottimizzato per le CPU Intel Xeon è stato recentemente classificato al primo posto in termini di efficienza energetica nella Green 500, la classifica dei sistemi di grandi dimensioni che offrono le migliori prestazioni per watt.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

