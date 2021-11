Scuola: Turi (Uil), 'docenti pagati come funzionari ministero? Proposta Anp bocciata' (2)

17 novembre 2021 a

(Adnkronos) - "Il sistema di Anp - che aspira a modelli diversi da quelli che dovrebbe interpretare il personale (tutto) della scuola - potrà soddisfare i suoi iscritti, ma non si può accettare per il sistema scuola, se non abdicando alla visione di una scuola funzione costituzionale. Questo – aggiunge Turi - non lo consentiamo a nessuno. Sono gli insegnanti l'elemento costitutivo della scuola, sono loro il modello da seguire. Offrite loro meno carte inutili, classi adeguate e uno stipendio che sia rispettoso del loro lavoro. Questo significa considerare la scuola e farla passare tutta in serie A dopo che le scellerate idee di omologazione amministrativistiche l'hanno retrocessa in serie B. "O forse l'Anp - conclude Turi - ha bisogno di figure diverse? E' il mobility manager una figura cui guardare con interesse? Potrebbe trovarla nel personale ministeriale. Gli insegnanti svolgono una funzione costituzionale. Non c'è alcun bisogno di trasformarli in figure amministrative intercambiabili, magari per farlo in vece dei dirigenti".