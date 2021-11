Scrittori: dal Festival della poesia civile premio alla carriera a Maurizio Cucchi

17 novembre 2021 a

Vercelli, 17 nov. - (Adnkronos) - "A riveder le stelle. La poesia per l'ambiente" è lo slogan della XVII edizione del Festival internazionale di poesia civile di Vercelli, dal 27 novembre al 5 dicembre, che premierà alla carriera Maurizio Cucchi mercoledì 1° dicembre, alle ore 21, nell'Auditorium Perone della Scuola Musicale Vallotti.

L'apertura della rassegna è in programma il 27 novembre con il regista Leonardo di Costanzo al Cinema Italia con proiezione del suo Ariaferma e serata finale dedicata a Enzo Jannacci il 4 dicembre, con omaggi a Dante e l'incontro dello scrittore svedese Bjorn Larsson con gli studenti liceali. Il festival, promosso dall'associazione Il Ponte presieduta da Luigi Di Meglio, propone anche letture di poeti stranieri come lo svizzero tedesco Werner Lutz, l'autrice del Togo Ayala Falak e il giovane Samir Galal Mohamed in eventi on line sui canali social @Poesiacivile del festival.

Il festival è ammesso alla Unesco's World Poetry Directory e ha premiato nelle passate edizioni Adam Zagajewski uno dei protagonisti della corrente "Nowa Fala", il siriano dissidente Faraj Bayrakdar, la poetessa-biologa Katherine Larson, la candidata Nobel Márcia Theóphilo, l'angry poet Tony Harrison, Lambert Schlechter e Ryszard Krynicki, fra gli altri.

La giuria ha deciso di premiare nell'edizione 2021 il poeta Maurizio Cucchi, che mercoledì 1° dicembre alle ore 17 incontrerà a Milano i giovani in Università Cattolica e alle ore 21 nell'Auditorium della Vallotti sarà al centro della cerimonia ufficiale, con reading della raccolta di poesie Nel vasto territorio tossico. Poesie civili (poi distribuita gratuitamente ai presenti fino a esaurimento scorte) con accompagnamento di Ilaria Schettini al pianoforte, alla presenza delle autorità.