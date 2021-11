17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "'Non andremo più in tv' lo aveva già detto M5S, ricordate? Poi ha scelto canali, direttori, conduttori imponendo dirette one-man-show da Chigi. Conte era abituato così, non ha digerito bene nuovo corso Fuortes. Ma vedrete durerà poco. 5 stelle non mantengono promesse: torneranno". Così Ettore Rosato, presidente Iv, su twitter.