Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Mi chiedono spesso perché considero i 5S un male per la politica. Anche per questa roba qui. Hanno iniziato dando dei ladri a tutti e appena toccato il potere sono diventati dei lottizzatori seriali. Non esistono più. Basta rendersene conto e non continuare a dargli corda". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito della presa di posizione del M5s sulla Rai.