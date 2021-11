17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - "Ricordo Martinazzoli, in un celebre discorso del 1989: 'quelli che ci criticano e ci contestano non lo fanno per cambiare il cosiddetto sistema di potere, ma semplicemente si propongono di ereditarlo'. Alla luce delle vicende Rai odierne, direi profetico…". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Enrico Borghi.