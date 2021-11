Pd: Letta e Orlando domani all'Agorà dell'acciaio

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - Il Pnrr, le risorse europee e la transizione ambientale possono essere strumenti importanti per accompagnare l'elaborazione delle 'Strategie per la siderurgia italiana'. Come farne parte integrante del rilancio del settore è il tema su cui si concentra l'Agorà democratica che si svolgerà domani, giovedì 18 novembre, a Terni con la partecipazione insieme ai lavoratori dei rappresentanti delle forze sindacali, politiche, imprenditoriali. L'appuntamento si terrà in modalità mista - in presenza presso la sala Rossa dell'Auditorium Gazzoli a Terni, e online su Zoom. Lo rende noto il Pd.

Per partecipare è necessario iscriversi alla piattaforma agorademocratiche.it all'indirizzo https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/68/meetings/98. L'evento si svilupperà in due sessioni, una mattutina dalle 9 alle 13, di respiro nazionale per ospiti e per temi; una pomeridiana, dalle 15 alle 17.30, con un focus sul sito produttivo dell'Ast.

Tra gli interventi previsti quelli del segretario nazionale del PD Enrico Letta, del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, della sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Anna Ascani, del vicesegretario del PD Peppe Provenzano e del responsabile Economia nella segreteria PD Antonio Misiani. Gli interventi di Letta e Orlando si svolgeranno in collegamento video.