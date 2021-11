Pd: Letta, 'al centro del nostro progetto per le elezioni diritti e giovani'

17 novembre 2021 a

a

a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - "Il nostro progetto per le prossime elezioni, che ci saranno presto, al più tardi nel marzo 2023, si baserà sui diritti civili. Questa idea dei giovani al centro della nostra politica sarà la nostra scommessa e sfida. Dovremo convincere la maggioranza dei cittadini a sostenere le nostre idee per essere maggioranza in Parlamento e approvare leggi come il Ddl zan e anche altre leggi che stanno creando una frattura tra generazioni". Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento al Global progressive forum.