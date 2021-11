Italia-Albania: Draghi, 'relazione forte e antica, va solo rafforzata'

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - La relazione tra Italia e Albania "non ha bisogno di tante discussioni, è forte, antica e di successo. Non necessita di discussioni ma solo di rafforzamento. La comunità albanese in Italia è vasta e ben integrata, ci sono anche molti studenti albanesi, che studiano con profitto nelle nostre università". Lo ha detto il premier Mario Draghi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama.