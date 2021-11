Iaconis (Abi): 'Preoccupano attacchi ad Atm e minaccia informatica'

17 novembre 2021 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Le minacce che preoccupano di più sono "la minaccia informatica su tutto, ma anche gli attacchi agli Atm perché vengono fatti esplodere e ciò può rappresentare un pericolo per la popolazione". Lo ha detto Marco Iaconis, responsabile sicurezza di Abi e coordinatore del centro studi Ossis nel corso del convegno 'Sicurezza in Italia, tra innovazione e Pnrr', organizzato in occasione del 50esimo anniversario di Sicurtransport, azienda leader nel settore della sicurezza e della vigilanza.