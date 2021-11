Famiglia: bozza Dl assegno unico, Osservatorio 'ad hoc' monitorerà misura

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - L'articolo 9 del Dl sull'assegno unico dispone la costituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia - dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, avente funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno. E' quanto si legge nella bozza del provvedimento.