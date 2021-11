Cessione del quinto: la soluzione 100% online di Findomestic

17 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 17 Novembre 2021. Tra tutte le tipologie di finanziamento, la cessione del quinto è quella attualmente più richiesta e diffusa: una tendenza dovuta ai vantaggi che questa opzione è in grado di offrire oggi rispetto al passato. Se infatti andiamo a vedere nel dettaglio i tassi d'interesse e le modalità di fruizione di tale forma di prestito, appare evidente che la cessione del quinto sia tra le piùvantaggiose. Non stupisce dunque che sempre più persone scelgano tale soluzione, che tra l'altro è diventata molto più accessibile rispetto al passato: basti pensare alla soluzione proposta da Findomestic, che permette di effettuare la simulazione ed inoltrare la richiesta direttamente online. Scopriamo meglio come funziona.

Cessione del quinto: cos'è e come funziona

La cessione del quinto è una particolare tipologia di prestito personale, che prevede la garanzia della busta paga o della pensione. Tale finanziamento può infatti essere richiesto esclusivamente dai dipendenti (pubblici o privati) e dai pensionati ma non dai liberi professionisti e dagli autonomi. Questo tipo di prestito personale si chiama cessione del quinto perché ogni rata viene trattenuta direttamente dalla busta paga e non può superare il quinto del proprio stipendio netto. La durata massima di tale finanziamento è di 10 anni ed esistono delle particolari convenzioni riservate ai dipendenti pubblici, che lo rendono ancora più vantaggioso.

In linea di massima, comunque, la cessione del quinto oggi rappresenta una soluzione da prendere in considerazione e non solo perché più semplice da richiedere ma anche per via dei tassi d'interesse competitivi.

Cessione del quinto Findomestic: il prodotto 100% online

Particolarmente interessante oggi è la Search Engine Optimization : prodotto innovativo che prevede la possibilità di effettuare una simulazione online. L'azienda, leader in Italia nel mercato del credito a consumo, ha sviluppato infatti un sistema che consente di fare il calcolo della cessione delquinto direttamente online in modo completamente virtuale. Non solo: sfruttando la modalità della firma digitale oggi è possibile anche procedere all'invio effettivo della richiesta sempre via web, senza doversi recare personalmente allo sportello!

La cessione del quinto Findomestic presenta dunque interessanti vantaggi tra cui il fatto che non sono previste commissioni di intermediazione e di gestione, imposte di bollo o sostitutive e nemmeno spese d'istruttoria.

Cessione del quinto: chi può richiedere il prestito

La cessione del quinto è dunque una soluzione che vale la pena prendere in considerazione oggi, perché i vantaggi di questo particolare prestito personale sono numerosi. Chi può richiederlo ed ottenerlo però? Come abbiamo accennato tale prodotto finanziario è disponibile per tutti idipendenti, sia pubblici che privati, così come per i pensionati. Chi lavora nel pubblico può approfittare di agevolazioni e vantaggi riservati, che rendono la cessione del quinto ancora più conveniente. Non possono invece accedere a questa particolare tipologia di prestito i disoccupati e gli autonomi, che dunque sono costretti a trovare altre soluzioni di finanziamento, più adatte alle loro necessità.

Per maggiori informazioni

in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl