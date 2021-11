Calcio: presentata la terza maglia della Roma, giallo il colore dominante e c'è il lupetto

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - La Roma ha presentato la nuova terza maglia per la stagione attuale. Lo stemma è quello del lupetto, l'iconico simbolo comparso per la prima volta nel 1978. Il colore dominante è il giallo, le maniche sono invece blu 'navy' con bordini rossi. Dalla spalla sinistra parte una striscia diagonale rossa e blu 'navy' che arriva fino al fianco destro, incorniciando lo stemma. Sul retro del colletto compare la scritta 'As Roma'.