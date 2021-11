Calcio: Dossena, 'playoff esame ulteriore per l'Italia, non c'è più leggerezza pre-Europeo'

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "E' ovvio che ora dobbiamo passare da un ulteriore esame come i playoff, ma non sono i pareggi con la Svizzera che ci condannano, il problema è che non siamo riusciti a battere la Bulgaria. Che i rigori si possano sbagliare ci può stare ma in 90 minuti di gioco con la Bulgaria?". E' quanto afferma all'Adnkronos Giuseppe Dossena, ex calciatore di Torino e Sampdoria e campione del mondo a Spagna '82 tornando sullo 0-0 di Belfast degli azzurri contro l'Irlanda del Nord, risultato che ha portato l'Italia a chiudere come seconda il girone di qualificazione ai mondiali in Qatar alle spalle della Svizzera, risultato che ci obbliga ora a disputare i playoff.

"Siamo arrivati a vincere un Europeo in condizioni ottimali, anche un terzo o quarto posto non sarebbe stato considerato un dramma, era tutto molto più leggero, adesso sono cambiati gli orizzonti e bisogna tener contro che la pressione può condizionare le partite -prosegue Dossena che sull'ipotesi di modificare il calendario di Serie A per agevolare l'Italia nella preparazione dei playoff conclude-. Mi sembra una cosa di buonsenso, ma speriamo di dimostrarlo sempre questo buonsenso se si può, dovrebbe essere la normalità".