17 novembre 2021 a

a

a

New York, 17 nov. (Adnkronos) - Wall Street chiude in calo. Il Dj perde lo 0,58% 35.931,05 punti, l'S&P 500 chiude in calo dello 0,21% a 4.690,80 punti. Il Nasdaq perde lo 0,33% a 15.921,60 punti.