Arianespace lancerà con Ariane 6 il satellite australiano per tlc Optus-11

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Sarà Arianespace a lanciare con un Ariane 6 il satellite australiano per tlc Optus-11 e sarà il settimo portato in orbita per conto dell'operatore SingTel Optus. L'annuncio arriva da Arianespace dopo la firma di un contratto con l'operatore SingTel Optus e la missione è prevista per la seconda metà del 2023 e sarà condotta con un Ariane 6 nella configurazione dotata di quattro booster (Ariane 64). Optus-11 è un satellite per telecomunicazioni in banda Ku con un'area di copertura che includerà i territori dell'Australia e della Nuova Zelanda.

Arianespace sottolinea che Optus-11 beneficerà di tecnologie all'avanguardia, in particolare gli ultimi progressi nell'elaborazione digitale e antenne attive che consentono di creare diverse migliaia di fasci. Completamente riconfigurabile in orbita, questo satellite migliorerà le capacità della costellazione già schierata dall'operatore in orbita geostazionaria che diventerà così la più grande costellazione mai schierata da un player australiano. "Siamo lieti e onorati di questo rinnovato segno di fiducia dell'operatore australiano SingTel Optus" ha affermato il Ceo di Arianespace, Stéphane Israël. Il manager ha ricordato che "da 21 anni gestiamo tutti i lanci effettuati per conto dell'operatore Optus e Ariane 6 prolungherà ora questa storia di successo".

Ben White, Managing Director, Wholesale, Satellite and Strategy di Optus ha rilevato che "un elemento vitale per la messa in servizio di un nuovo satellite sono i partner con cui lavoriamo". "Siamo lieti di collaborare nuovamente con Arianespace, che ha dimostrato in molti anni la capacità di fornire costantemente una distribuzione precisa e veloce in orbita" ha commentato il manager. La configurazione di Ariane 64 per questa missione fornirà prestazioni aggiuntive per portare il satellite Optus-11 in un'orbita di trasferimento geostazionario ad alta energia, dove può iniziare le operazioni in orbita più rapidamente.