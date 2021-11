A tasting trip experience. Arriva in Italia MezEast, la gamma di prodotti Nestlé ispirati alla Cucina Mediorientale.

17 novembre 2021 a

(MIlano, 17 ottobre 2021) - Milano, 17 ottobre 2021 - MezEast nasce dalla passione di Nestlé per la cucina Mediorientale. I trend parlano chiaro: cenare a casa ha spesso sostituito l'uscire e la cucina mediorientale, protagonista di numerosi lanci di prodotto a livello globale, è tra le cucine etniche più amate del momento. Anche in Italia, sono sempre di più le persone che già conoscono e apprezzano o vorrebbero provare la cucina mediorientale. Per questo motivo, Nestlé ha deciso di lanciare sul mercato internazionale la sua linea di prodotti ispirati alla cucina del Medioriente. MezEast tra il 2020 ed il 2021 arriva in diversi Paesi europei come Olanda, Gran Bretagna, Francia, Svizzera ed Italia.

Mai come nell'ultimo periodo si è riscoperta la gioia di riunirsi con la famiglia e gli amici attorno a una tavola imbandita, spesso preferendo il calore delle mura domestiche a locali e ristoranti. Anche il cibo fatto in casa, oltre che imprescindibile fonte di nutrimento, diventa così una buona occasione per condividere con chi si ama momenti spensierati e, perché no, nuove esperienze.

Dalla passione per il Medioriente e la sua antica cultura culinaria, arriva in Italia MezEast, la linea di prodotti che porta sulla tavola di casa il piacere del gusto e della condivisione, in una parola, la generosità, tipici della cucina mediorientale.

Grazie ad ingredienti di alta qualità e dai sapori autentici, i prodotti della linea MezEast sono il punto di partenza ideale per preparare gustose ricette ispirate alla cucina mediorientale, in grado di trasportare all'istante tutti in terre magiche e lontane. La linea offre, da un lato, pratici kit pensati per preparare in pochi e semplici passi piatti completi ed equilibrati, dall'altro, prodotti singoli come mix di spezie, salse e cracker mediorientali, perfetti per dare spazio alla fantasia in cucina e aggiungere quella nota di personalizzazione in più alle proprie ricette preferite. Da oggi, basterà aggiungere alcuni ingredienti freschi e presenti nella tua dispensa ai prodotti MezEast, per preparare un saporito piatto etnico, adatto a tutta la famiglia, o degli sfiziosi stuzzichini per un aperitivo mediorientale tra amici.

Per chi vuole avvicinarsi alla cucina mediorientale e non vede l'ora di lasciarsi avvolgere dal suo caldo abbraccio, i kit MezEast, disponibili nelle due varianti Falafel e Chicken Shawarma, sono la soluzione ideale. I kit, infatti, contengono l'occorrente per cucinare in 30 minuti un pasto equilibrato e gustoso per 3 persone: 6 soffici wraps, un mix di spezie dedicato, della salsa Tahini per guarnire il piatto e della salsa al melograno per preparare una insalata di accompagnamento mediorientale.

Per chi ama sperimentare in cucina ed è sempre alla ricerca di ingredienti originali per dare nuova vita alle proprie ricette, sono disponibili come prodotti singoli i mix di spezie Falafel e Chicken Shawarma. Inoltre, non poteva mancare un prodotto dedicato alla preparazione di una delle pietanze mediorientali più popolari e amate anche in Occidente: l'hummus. In soli 5 minuti, con solo l'aggiunta di ceci, grazie a MezEast Homemade Hummus, si può ottenere una crema morbida e golosa. Completano l'offerta MezEast Salsa Tahini, una deliziosa salsa ideale per arricchire piatti etnici a base di polpette di legumi, verdure o carne, e MezEast Pita Crackers, snack leggeri e croccanti, ottimi in accompagnamento all'hummus e ad altre salse.

Con MezEast, portare sulla tavola di casa piatti etnici, per la maggior parte assaporati al di fuori delle mura domestiche, è un gioco da ragazzi. Non resta quindi che allacciare il grembiule e partire per un viaggio all'insegna dei sapori e delle tradizioni del Medioriente. MezEast, generoso, semplice e divertente, sarà il perfetto compagno di avventure!

MezEast è la linea di prodotti Nestlé ispirati alla cucina mediorientale. Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l'azienda alimentareleader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.

Da più di 100 anni presente in Italia, Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell'alimentazione.

L'azienda opera in Italia in 9 categorie con un portafoglio di numerose marche che si impegnano costantemente per offrire prodotti buoni, nutrizionalmente bilanciati e con etichette trasparenti, tra questi: Meritene, Pure Encapsulations, Vitan Proteins, Optifibre, Modulen, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite Sanpellegrino, Aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.

