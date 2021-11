Rai: linea dura M5S, via da tg e talk show, stop anche a dichiarazioni**

17 novembre 2021 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Linea dura, anzi durissima, del M5S contro le nomine Rai. L'iniziativa annunciata oggi dal leader Giuseppe Conte, ovvero "il Movimento 5 Stelle non farà sentire la sua voce nei canali del servizio pubblico, ma altrove", si traduce nella mancata partecipazione di esponenti grillini dai tg del servizio pubblico, dai talk show e non solo. Stop infatti, viene spiegato, a tutte le dichiarazioni rilasciate da esponenti del M5S in strada, ad esempio, o a margine dei lavori delle aule parlamentari.