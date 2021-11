Veeva lancia i dati di riferimento europei per l'intero ecosistema sanitario

16 novembre 2021 a

Le banche dati ampliate aiutano le aziende biofarmaceutiche a raggiungere nuovi clienti e a supportare un impegno più personalizzato

BARCELLONA, Spagna, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che amplierà i dati di riferimento dei clienti di Veeva OpenData in tutta Europa per collegare nuovi dati email, demografici e di richieste pubbliche attraverso l'intero spettro dei principali stakeholder sanitari. Con una maggiore quantità di dati in Veeva CRM, OpenData aiuta i team commerciali biofarmaceutici a eliminare i silos di dati, a raggiungere nuovi clienti e a fornire informazioni alle interazioni più personalizzate con i fornitori di assistenza sanitaria (HCP).

Adottato da oltre 70 clienti europei e dalle 20 principali aziende farmaceutiche a livello mondiale, OpenData aiuta i team sul campo a mantenere efficacemente la compliance attraverso dati completi e affidabili su ogni cliente e le sue affiliazioni. Nel corso del prossimo anno, OpenData aggiungerà diversi nuovi asset di dati e centinaia di altri data steward in Europa per dare alle aziende di life sciences una visione più completa e accurata dei loro riferimenti di clienti, compresa la copertura di:

"L'aggiunta di email curate e di dati di riferimento attraverso un ecosistema più ampio di influencer sanitari ci permetterà di orchestrare e personalizzare ulteriormente il coinvolgimento digitale durante il lancio del prodotto", ha detto David Andrew, CRM e Field force technology lead (regione CEMEA) di Alnylam Pharmaceuticals. "I nuovi approfondimenti di Veeva OpenData sono preziosi nei nostri sforzi per trovare e raggiungere un maggior numero dei corretti HCP nelle aree delle malattie rare."

"Mentre la medicina diventa più complessa, il settore del life sciences si modifica e si impegna con l'intero ecosistema sanitario", ha detto Oskar Möbert, vice presidente di OpenData Europe, Veeva Systems. "Continuiamo a sfruttare algoritmi innovativi e ad aggiungere preziosi asset di dati di riferimento che sono verificati da centinaia di data steward. Fornendo intuizioni tempestive e accurate che supportano un migliore impegno in tutto l'ecosistema sanitario completo, possiamo aiutare le aziende a migliorare significativamente la cura dei pazienti".

Per maggiori informazioni su Veeva OpenData, i professionisti del settore del life sciences possono registrarsi al prossimo Veeva Commercial & Medical Summit Connect Europe il 18 novembre 2021. Un gruppo di leader dei dati di Janssen, Novartis Gene Therapies e Pierre Fabre condividerà come stanno operando dati e analisi per l'impegno di precisione. Maggiori informazioni e dettagli del programma sono disponibili su veeva.com/eu/summit.

Informazioni su Veeva Systems

Veeva Systems Inc. è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l'industria globale del life science. Puntando sull'innovazione, l'eccellenza del prodotto e il successo del cliente, Veeva vanta più di 1.000 clienti, che vanno dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo fino alle biotecnologie emergenti. In qualità di società di pubblica utilità, Veeva si impegna a bilanciare gli interessi di tutte le parti interessate, compresi clienti, dipendenti, azionisti e i settori in cui opera. Per ulteriori informazioni, visita veeva.com/eu.

