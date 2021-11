16 novembre 2021 a

Torino, 16 nov. (Adnkronos) - Jannik Sinner si impone con un doppio 6-2 in un'ora 25 minuti il polacco Hubert Hurkacz, numero 7 delle Atp Finals. L'azzurro, numero 9, è entrato da riserva al posto dell'infortunato Matteo Berrettini, ed è entrato in campo senza timori vincendo la sua prima partita alle Atp Finals. Erano 10 anni che una riserva non vinceva un apartita alle Finals.