Lusetti (Alleanza Coop): "Cfi protagonista per sfide futuro"

Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Trentacinque anni di lavoro, di continuo aggiornamento e adeguamento alle necessità della società, con in campo sempre più competenze, mettono oggi Cfi e le cooperative in un ruolo da protagonisti per affrontare le sfide che il Paese ha davanti". Lo ha detto Mauro Lusetti, presidente di Legacoop e Alleanza delle Cooperative, chiudendo l'evento 35 anni di Cfi - Il lavoro al centro dell'impresa', tenutosi a Roma.

Secondo Lusetti infatti "lo strumento del Wbo risponde a bisogni estremamente attuali. Dietro ai numeri ci sono le persone, gli individui che hanno lottato, che hanno fatto sacrifici e protetto il posto di lavoro", ha concluso.