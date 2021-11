Iv: Renzi, 'pronti per Leopolda 11, si chiuderà con una sorpresa'

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Siamo pronti alla Leopolda numero 11. Non è fantastico? Ci siamo. Venerdì, sabato, domenica vi aspettiamo a Firenze. Vi siete iscritti? Avete lanciato le vostre idee? Quest'anno la Leopolda sarà una stazione… radio. Diamo voce al merito. Chi ha voglia di mandarci un video sulla scorta di quello – bellissimo – di Stefano Accorsi, faccia pure". Così Matteo Renzi nella enews.

"Il programma di massima. Si parte venerdì e sarà una serata in cui ci racconteremo – come nelle vecchie trasmissioni radiofoniche – cosa è successo nel 'periodo non collegato'. Sabato mattina spazio ai tradizionali tavoli. Nel pomeriggio molto spazio alle amministrazioni locali, con alcuni tra i sindaci più interessanti del panorama politico attuale e tante proposte sull'attualità. Sempre sabato, ci sarà un momento finale inedito. Alle 18.30 infatti salirò sul palco e vi racconterò alcune cose sulla Leopolda e su ciò che è successo in questi mesi intorno alla vicenda Open. Sarà l'unico momento in cui parleremo delle vicende dell'attualità giudiziaria, ma penso che sia utile far sapere quanto sia clamoroso il silenzio su alcune cose collegate all'inchiesta che sono incredibili. E soprattutto è incredibile il silenzio che le circonda".

"Domenica mattina torneremo sulla politica, con la consueta carrellata di interventi finali. E alle 13 siete liberi di andare a mangiare una bistecca! Domenica parleremo soprattutto di politica. Tra i vari punti su cui torneremo segnalo il Family Act, il Piano Shock infrastrutture, il progetto Sanità 2030. La Leopolda è da sempre un vivaio di idee. Ma ci sarà molto spazio per tutti i nostri temi tradizionali: dalla riforma fiscale alla politica estera, dalla cultura al sociale con grande attenzione non solo sul lavoro dei nostri rappresentanti istituzionali ma anche di tante ragazze e ragazzi della generazione Ventotene. Ah, quest'anno la Leopolda si concluderà con una sorpresa… ma è presto per svelarla".