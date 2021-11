Formula E: Giovinazzi correrà per il team Dragon

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - Antonio Giovinazzi correrà in Formula E la prossima stagione. Il 27enne pugliese, a poche ore dall'ufficialità da parte dell'Alfa Romeo della decisione di sostituirlo con il cinese Guanyu Zhou per la prossima stagione di F1, ha comunicato sui social quale sarà la sua nuova avventura: correrà per il Team Dragon: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, ci sarà da divertirsi, insieme, come sempre", le sue parole su Instagram.