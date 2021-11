Covid: dl Green Pass, domani voto fiducia Camera

16 novembre 2021 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos Salute) - La capigruppo della Camera ha deciso che le dichiarazioni di voto sul dl Green Pass, sul quale il governo ha posto la fiducia, inizieranno domani mattina alle 10 e alle 11.40 comincerà invece la votazione e per appello nominale. La capigruppo non ha invece stabilito quando ci sarà il voto finale sul provvedimento che contiene le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il decreto è già stato approvato dal Senato.