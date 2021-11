Clima: Mattarella, 'guardare senza timidezze e reticenze a futuro pianeta'

16 novembre 2021 a

a

a

Madrid, 16 nov. (Adnkronos) - "In sede comunitaria, come nel G20 o nell'ambito delle Conferenze sul clima, Spagna e Italia devono continuare ad offrire il loro impulso, il loro contributo di pensiero, la loro comune sensibilità. I giovani, le nuove generazioni, ci chiedono di guardare senza timidezze e senza reticenze al futuro del pianeta". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo di Stato offerto dal Re di Spagna Filippo VI.