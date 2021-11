Calcio: Olanda si qualifica al Mondiale, Ucraina e Galles ai playoff e Norvegia eliminata

16 novembre 2021 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - L'Olanda si qualifica per i Mondiali in Qatar. Gli orange si sono imposto 2-0 sulla Norvegia nell'ultima gara del girone di qualificazione grazie ai gol di Bergwijn e Depay, chiudendo il gruppo G al primo posto con 23 punti, mentre la Norvegia chiude terza, superata dalla Turchia che approda ai playoff grazie al successo 2-1 in Montenegro.

La Francia si impone 2-0 sulla Finlandia grazie alle reti di Benzema e Mbappè, mentre il Galles pareggia 1-1 con il Belgio e chiude il girone secondo, accedendo agli spareggi, un punto davanti alla Repubblica Ceca a cui non basta la vittoria sull'Estonia per 2-0, ma che accede ugualmente via Nations League. Ai playoff va anche l'Ucraina che supera 2-0 la Bosnia e si prende il secondo posto a scapito della Finlandia.