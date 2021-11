16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - "Se noi arriviamo a marzo e siamo senza infortunati, possiamo incontrare chiunque. Se proprio vogliamo toglierne una direi il Portogallo". Così il ct azzurro Roberto Mancini in merito alle possibili avversarie dell'Italia al play off per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 durante la presentazione del libro di Marino Bartoletti 'Il ritorno degli Dei' presso il Social Football Summit di Roma.