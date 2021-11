16 novembre 2021 a

a

a

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - Il Consiglio federale della Federcalcio ha deciso di commissariare la Lega nazionale dilettanti dopo le dimissioni del presidente, Cosimo Sibilia. Nel ruolo di commissario è stato nominato, per un periodo non superiore ai sei mesi, Giancarlo Abete, ex presidente Figc. La decisione è stata presa a seguito del parere del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni che era stato richiesto dalla Federcalcio.