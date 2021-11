Ascani: 'Accompagnare sforzo Cfi e coop, dare spinta e sostegno'

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Labitalia) - "Il nostro compito deve essere quello di accompagnare lo sforzo di Cfi e del mondo cooperativo, dare spinta e sostegno dare un senso al titolo del vostro appuntamento di oggi, mettendo il lavoro appunto al centro". Lo ha detto Anna Ascani, sottosegretario allo Sviluppo economico, intervenendo all'evento 'aprendo l'evento '35 anni di Cfi - Il lavoro al centro dell'impresa', in corso a Roma.

Secondo Ascani, "troppo spesso in passato non si è dato peso alla partecipazione dei lavoratori, che invece devono essere sostenuti in questo percorso e noi saremo pronti a farlo".