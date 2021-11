16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Quando hanno distribuito il coraggio Conte era in quarantena... Anzi, Conte ha un coraggio da 'coniglio mannaro', come si diceva una volta". Così Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7 sul fatto che Giuseppe Conte ha detto no a un confronto Tv sulle 13 domande poste da M5S al leader Iv.