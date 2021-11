Italia-Spagna: Mattarella, 'superate tragiche esperienze con ritorno a democrazia**

16 novembre 2021 a

Madrid, 16 nov. (Adnkronos) - "Le tragiche vicende del Novecento hanno visto i nostri popoli soffrire esperienze simili. Spagnoli e italiani hanno saputo superare quelle drammatiche stagioni, impegnandosi con successo in una ricostruzione che è stata in primo luogo civile e morale, culminate per entrambi nel ritorno alla democrazia. In quei frangenti difficili non è mai venuta meno la forte reciproca solidarietà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo di Stato offerto dal Re di Spagna Filippo VI.