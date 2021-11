Digitale: faro Colao su competenze, in corso Assemblea nazionale Repubblica Digitale** (2)

16 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, Mauro Minenna, intervenuto nei lavori di apertura dell'Assemblea, ha spiegato come il lavoro di raccordo tra il Comitato tecnico guida e gli oltre 200 membri della Coalizione sia di fondamentale importanza per recuperare il divario sul capitale umano in tema di competenze digitali che vede l'Italia indietro rispetto agli altri Paesi europei. L'assemblea ha visto anche la partecipazione di Fabrizia Benini, Capo dell'Unità Digital Economy, Recovery Plan and Skills della Commissione Europea che, commentando i risultati dell'indice Desi 2021, ha sottolineato la necessità di "ridurre il livello di disomogeneità nei Paesi Ue" in tema di competenze digitali.